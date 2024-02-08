В Севастополе официально представили нового прокурора

Пост занял Андрей Шевцов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Нового прокурора официально представили в Севастополе, им стал почетный работник прокуратуры России Андрей Шевцов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Вячеславович Разинкин официально представил нового прокурора Севастополя - Андрея Юрьевича Шевцова. Андрей Юрьевич - почетный работник прокуратуры Российской Федерации, он служит в органах прокуратуры с 1997 года, работал в Самарской и Амурской областях. Желаю Андрею Юрьевичу плодотворной работы во благо Севастополя и достижения всех поставленных целей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, совместно с органами прокуратуры в 2023 году была проделана большая работа, включая решение жилищного вопроса детей-сирот. "Напомню, что в прошлом году мы вместе смогли обеспечить квартирами 89 человек, это наш городской рекорд. Абсолютно убежден, что эта работа будет успешно продолжаться и в дальнейшем - с новым прокурором Севастополя", - добавил Развожаев.

Ранее профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров Севастополя и Тверской области. Тогда члены комитетов по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру действующего на тот момент прокурара Севастополя Максима Жука на должность прокурора Тверской области и Андрея Шевцова - на должность прокурора Севастополя.