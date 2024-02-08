Глава Удмуртии сообщил, что в республике за прошедшие сутки ЧС не было

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого виден высокий огненный столб

ТАСС, 8 февраля. Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя видеозаписи с последствиями взрыва, которые разошлись в социальных сетях и Telegram-каналах, заявил, что в республике за прошедшие сутки никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах опубликовали видео, на кадрах которого виден высокий огненный столб. Утверждалось, что это произошло в районе удмуртского села Ягул. Позднее в ЕДДС Завьяловского района республики корреспонденту ТАСС рассказали, что взрыв произошел во время проведения плановых испытаний ракетных двигателей. В ГУ МЧС России по региону позднее проинформировали, что на территории республики чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

"Относительно того, что в Завьяловском районе произошла ситуация, связанная с Воткинским заводом. Если бы у нас действительно произошло какое-то ЧП или какая-то ситуация, которую нужно было бы комментировать и объяснять, я бы сделал это сразу. Итого: за прошедшие сутки на территории Удмуртской Республики никаких чрезвычайных ситуаций не было", - сказал Бречалов на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.