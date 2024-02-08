Режим "черного неба" в Хакасии и на юге Красноярского края продлили до 9 февраля

В Минусинске, Абакане и Черногорске действует режим третьей степени опасности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", продлили в Абакане и Черногорске Хакасии и в Минусинске на юге Красноярского края до утра 9 февраля, говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Режим НМУ в Хакасии продлевается второй раз подряд.Его ввели в Абакане и Черногорске с 19:00 (15:00 мск) 6 февраля на сутки, 7 февраля его продлили еще на одни сутки. В Минусинске режим ввели 6 февраля на двое суток.

"С 19:00 (15:00 мск) 8 февраля до 10:00 (6:00 мск) 9 февраля 2024 года на территории Минусинска, Абакана, Черногорска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - сообщает УГМС. В ведомстве отметили, что в городах действует режим третьей степени опасности.

При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства России эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух"). Минусинск находится в 17 км от Абакана, там размещена угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе есть печное отопление.