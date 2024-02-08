В Ленобласти до мая ввели ограничение на проведение митингов

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, такие меры приняты, что избежать провокаций и терактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение митингов и протестных акций в Ленинградской области ограничили до 1 мая, чтобы избежать провокаций и терактов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей, были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.