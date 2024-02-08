На Украине предъявили новое обвинение депутату Верховной рады Шуфричу

По информации СБУ, он якобы платил деньги Росгвардии за охрану принадлежащей ему элитной недвижимости на территории Крыма, а подконтрольная ему компания перечисляла средства в бюджет РФ в виде налогов и сборов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в финансировании действий с целью захвата власти или изменения государственной границы страны депутату Верховной рады от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу, который уже обвиняется в госизмене. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По утверждению СБУ, Шуфрич якобы платил деньги Росгвардии за охрану принадлежащей ему элитной недвижимости на территории Крыма, а подконтрольная ему компания перечисляла средства в бюджет РФ в виде налогов и сборов.

В отношении депутата возбуждено дело по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

15 сентября 2023 года СБУ предъявила Шуфричу обвинение по статье о госизмене. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, которая неоднократно продлевалась. У депутата и людей из его окружения было проведено более 40 обысков. 20 сентября Верховная рада сняла его с должности главы комитета по свободе слова, при этом Шуфрич остается членом комитета. 29 сентября суд арестовал все имущество Шуфрича.

ОПЗЖ была одной из ведущих оппозиционных политических сил Украины. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом. Ряду депутатов от ОПЗЖ предъявлены обвинения в госизмене, четыре человека были лишены гражданства Украины. По данным адвоката Камиля Кирпичева, всего по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти на Украине расследуется около 17 тыс. уголовных дел.