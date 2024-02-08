В Ленобласти открылся многопрофильный медицинский комплекс мирового уровня

В открытии учреждения приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Высокотехнологичный многопрофильный медицинский комплекс, который пока не имеет аналогов в России, открылся во Всеволожском районе Ленинградской области для жителей петербургской агломерации. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко, в открытии комплекса приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Символично, что клиника высоких технологий "Белоостров" открыта именно сегодня - в День науки. Все, что создано в этом "медицинском городе" - от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков - инновационные разработки ученых: российских и зарубежных. Медицинский центр в Юкковском поселении Ленобласти построен на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования", - написал Дрозденко.

Площадь комплекса превышает 30 гектаров. В его состав входят полный спектр лучевой диагностики, онкологический центр, станция скорой медицинской помощи, высокотехнологичный лабораторный комплекс. Клиника оснащена уникальным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратурой последнего поколения, системой ламинарных потолков, которая позволяет обеззараживать воздух, инновационными видеосистемами для эндоскопической хирургии, автоматизированным центром стерилизации медицинского оборудования. Планируется, что клиника будет принимать около 100 тыс. пациентов в год.

В центре есть педиатрическое отделение, которое позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь детям. Также в составе комплекса будет действовать операционный блок, что существенно сэкономит время при необходимости проведения срочных операций пациентам, отметил Дрозденко.

"В одной из крупнейших агломераций открывается суперсовременный, высокотехнологичный многофункциональный медицинский центр. Впечатляет и по масштабам инфраструктуры, и по новейшим современным медицинским технологиям, многие из которых являются отечественными разработками. И другим направлениям медицинский центр "Белоостров" не имеет аналогов в России. Да и в мире, если и есть центры такого уровня, то их единицы", - сообщила на церемонии открытия комплекса Матвиенко. Запись ее выступления предоставила пресс-служба Совета Федерации.

По словам Матвиенко, особенно важно, что все оборудование и все услуги клиники будут доступны жителям региона в рамках обязательного медицинского страхования. "Открытие этой клиники - продвижение новых российских технологий в медицине, а значит - это движение к абсолютному суверенитету, том числе в сфере здравоохранения. Это будет флагманский проект, технологии которого будут распространяться и в другие регионы, на другие медицинские учреждения", - сказала Матвиенко.