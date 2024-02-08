В Петербурге доставили образцы минеральных включений из центральной Антарктиды

Они были добыты 69-й Российской антарктической экспедицией с глубины свыше 3,5 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) обнаружили крупное минеральное включение в образцах льда из центральной Антарктиды. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ААНИИ отметив, что образцы, добытые 69-й Российской антарктической экспедицией, были подняты с глубины свыше 3,5 км.

"Находки, поднятые с глубины свыше 3,5 км, имеют важное значение для понимания геологического строения шестого континента. В образцах льда обнаружено крупное минеральное включение размером 3х6 см, что превышает все ранее обнаруженные включения подледниковых горных пород и донных осадков озера Восток", - говорится в сообщении.

Дальнейшая работа по изучению полученных образцов будет проводиться в лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ. Исследование минеральных включений будет осуществляться совместно с ФГБУ "ВНИИОкеангеология". При этом специалисты отмечают, что изучение минералогического, изотопного и биологического составов этих образцов может дать ученым принципиально новую информацию о геологическом строении районов Антарктиды, а также о составе микробиоты подледниковой среды вблизи береговой черты озера Восток.

"В этом году мы получили уникальные образцы, которые позволят нам лучше понять геологическую структуру шестого материка. Обнажения пород в Антарктиде в небольшом количестве наблюдаются лишь в прибрежной зоне. Поэтому любые материалы из континентальной части представляют для науки огромный интерес", - приводит пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.

О станции

"Восток" - круглогодичная внутриконтинентальная антарктическая научная станция России, находится в центральной части Антарктиды. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения, изучаются свойства материалов в условиях низких температур и другие.

Про озеро

Озеро Восток в Антарктиде залегает на глубине 4 км подо льдом. Его существование было доказано в 1994 году. По данным ученых, озеро представляет значительную научную ценность за счет того, что является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Калисто) или Сатурна (Энцелад).