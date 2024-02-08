В Махачкале в сознание пришел спасенный из оросительного канала мальчик

По данным медиков, его состояние стабилизировалось, ребенка планируют перевести из реанимации в профильное отделение

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. В Махачкале один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в оросительный канал, пришел в сознание, сообщила ТАСС заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии детской республиканской клинической больницы имени Кураева Марият Ахмедханова.

"После проведенной интенсивной своевременной терапии его состояние стабилизировалось. Мы его перевели на самостоятельное дыхание. Сознание прояснилось. Он узнал родителей, ответил им, разговаривает", - сообщила Ахмедханова.

По ее словам, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В результате продолжительного нахождения под холодной водой он перенес клиническую смерть. Врачам удалось спустя два дня вывести его комы, а спустя еще один день отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. "Сегодня готовим его на перевод из реанимации в профильное отделение, чтобы он был рядом с родителями, получал положительные эмоции и проходил дальнейшую реабилитацию", - добавила Ахмедханова.

4 февраля легковой автомобиль с пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. В результате происшествия находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 14 лет в тяжелом состоянии были доставлены в медицинское учреждение. Старший из детей впоследствии умер в больнице. Возбудили уголовное дело.