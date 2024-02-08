8 февраля, 13:16

В Махачкале в сознание пришел спасенный из оросительного канала мальчик

По данным медиков, его состояние стабилизировалось, ребенка планируют перевести из реанимации в профильное отделение

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. В Махачкале один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в оросительный канал, пришел в сознание, сообщила ТАСС заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии детской республиканской клинической больницы имени Кураева Марият Ахмедханова.

Читайте также
В Махачкале двое детей пострадали в результате падения автомобиля в оросительный каналВ Махачкале умер ребенок, спасенный из утонувшего в оросительном канале автомобиля

"После проведенной интенсивной своевременной терапии его состояние стабилизировалось. Мы его перевели на самостоятельное дыхание. Сознание прояснилось. Он узнал родителей, ответил им, разговаривает", - сообщила Ахмедханова.

По ее словам, ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. В результате продолжительного нахождения под холодной водой он перенес клиническую смерть. Врачам удалось спустя два дня вывести его комы, а спустя еще один день отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. "Сегодня готовим его на перевод из реанимации в профильное отделение, чтобы он был рядом с родителями, получал положительные эмоции и проходил дальнейшую реабилитацию", - добавила Ахмедханова.

4 февраля легковой автомобиль с пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. В результате происшествия находившиеся в автомобиле двое детей 10 и 14 лет в тяжелом состоянии были доставлены в медицинское учреждение. Старший из детей впоследствии умер в больнице. Возбудили уголовное дело. 

Теги:
РоссияДагестан