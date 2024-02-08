В Прикамье из-за непогоды ограничили движение грузовиков на федеральных трассах

В регионе зафиксировали снегопад

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Движение грузового транспорта ограничили из-за непогоды на федеральных трассах М-7 "Волга" и Пермь - Екатеринбург в Пермском крае.

"В Пермском крае с 16:30 (14:30 мск) 8 февраля до наступления благоприятных погодных условий вводится временное ограничение движения грузового автотранспорта на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: М-7 "Волга" подъезд к городу Пермь, Пермь - Екатеринбург", - сообщает министерство территориальной безопасности региона.

На трассе М-7 "Волга" ограничено движение на участке с 339 км по 506 км, на трассе Пермь - Екатеринбург - с 9 км по 160 км.

В Прикамье с утра идет сильный снег. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Перми девятибалльные пробки.