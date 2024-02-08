Телебашни РТРС включат подсветку к предстоящим выборам президента России

Логотип, который появится на медиафасадах, представляет собой триколор в форме буквы V и текст "Выборы президента России 15-17 марта 2024"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телебашни в городах России включат подсветку в преддверии выборов президента России, которые состоятся 15-17 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Логотип выборов президента Российской Федерации появится на медиафасадах телебашен РТРС. Оригинал логотипа опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, представляет собой триколор в форме буквы V и текст "Выборы президента России 15-17 марта 2024". На медиафасаде Останкинской телебашни логотип планируется демонстрировать каждые пять минут с 10 февраля до 17 марта", - значится в сообщении.

Логотип выборов выведут на телебашнях в Самаре, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах России. "Ролики не агитируют за кого-либо из кандидатов, направлены на повышение уровня гражданского самосознания и формирование ответственного отношения к выборам главы государства", - заключили в пресс-службе.