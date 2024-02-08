На Урале ограничили движение грузовиков на федеральной трассе

Меры приняты из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Движение грузового транспорта ограничено на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург из-за снегопада в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

"На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург (км 160+046 - км 352+424) из-за снегопада введено ограничение для грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения продлятся до окончания неблагоприятных погодных явлений.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области уточнили, что Госавтоинспекция региона переведена на усиленный режим работы из-за сильного снега, усиления ветра и плохой видимости на дорогах. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок без особой необходимости.