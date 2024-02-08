В Петербурге прошла церемония гашения марки в честь 300-летия СПбГУ

На почтовой марке изображены главное здание Двенадцати коллегий и памятник графу Уварову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения почтовой марки с дизайном к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета прошла в здании Двенадцати коллегий - одной из самый старых построек на Васильевском острове, главном здании СПбГУ, передает корреспондент ТАСС.

На почтовой марке изображены главное здание Двенадцати коллегий, памятник графу Уварову - русскому государственному деятелю. Дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также художественная обложка, внутри - почтовая марка, виньетка, конверт первого дня с гашением для Санкт-Петербурга. По данным АО "Марка", тираж почтовой миниатюры - 72 тыс. штук (9 тыс. листов). Номинал 67 рублей.

"Эта марка родилась не случайно, кроме того, что издание марки и гашение было включено в план мероприятий по празднованию юбилея университета, <…> мы провели конкурс на лучшее изображение марки. Потом высококвалифицированное жюри отобрало изображение, которое сегодня нанесено на марку", - сказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова после церемонии.

По ее словам, в конкурсе приняли участие более 300 молодых художников и дизайнеров со всей России, до финала дошли 14 работ. Победительницей стала студентка из Екатеринбурга Римма Шувалова, она изобразила здание Двенадцати коллегий в фирменных цветах университета - красном и золотом.

"Университет занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших высших учебных заведений страны, является одним из символов студенчества Петербурга. Для нас большая честь принимать участие в церемонии специального гашения, ведь это мероприятие увековечит юбилей, марка найдет свое место в коллекциях, в музеях, будет бережно храниться и передаваться поколениям", - сказал директор макрорегиона Северо-Запад "Почты России" Александр Вакуленко.

Санкт-Петербургский государственный университет основан по распоряжению российского императора Петра Великого указом Сената от 8 февраля (по новому стилю) 1724 года вместе с Академией наук, поэтому он по праву считается старейшим университетом России. Здесь учились и работали выдающиеся ученые, девять стали лауреатами Нобелевской премии, двое - лауреатами премии Филдса, а также люди, которые возглавляли правительство, министерства и ведомства разных стран, становились олимпийскими чемпионами и поэтами. Сегодня СПбГУ - это центр науки и образования мирового уровня, где обучаются более 27 тыс. человек из более чем 100 стран мира.