В Пулкове начала работать первая снегоуборочная техника российского производства

Техника разработана совместно с "РЭМ Текнолоджи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Снегоуборочная техника российского производства начала работать в аэропорту Пулково, отечественные аэродромные машины серии RAM TSS предназначены для высокоскоростной уборки искусственных покрытий аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Пулково обновляет парк аэродромной техники. В аэропорту начала работать первая снегоуборочная машина российского производства. Техника разработана совместно с "РЭМ Текнолоджи" (участник проекта "Сколково")", говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что аэродромные машины серии RAM TSS предназначены для высокоскоростной уборки искусственных покрытий аэродрома. Машины включают функции подметания и продувки. Благодаря параметрам снегоуборочной машины (вал для кассетных щеток длиной 6 700 мм, снегоуборочный отвал шириной 8 425 мм), удается осуществлять скоростную очистку элементов аэродрома. Для обеспечения бесперебойной работы аэропорта Пулково в зимний период предназначены 100 единиц техники и средств механизации. Техника работает в патрульном режиме, поддерживая чистоту перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов.

В одну 12-часовую смену для уборки аэродрома от снега задействованы 40 человек: водители спецтехники, инженерно-технический состав и рабочие. Зимой службы аэропорта Пулково убирают от снега площадь равную 2 445 000 кв м. Очистка одной взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек в среднем занимает от 30 минут до двух часов в зависимости от интенсивности и продолжительности снегопада, образования снежно-ледяных отложений.