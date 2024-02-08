Молодые ученые МГУ создадут тематические карты Дагестана

В экспедиции по республике участвовали 17 студентов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Молодые географы МГУ создадут карты культурного, исторического и природного наследия Дагестана, сообщает сайт Русского географического общества. В экспедиции по республике участвовали 17 студентов.

"Студенты географического факультета МГУ в ходе зимней экспедиции собрали данные для создания карт культурного, исторического и природного наследия Дагестана. Чтобы максимально погрузиться в тему исследования, молодые географы посетили разные районы и населенные пункты республики: даргинские Кубачи, аварский Хунзах, многонациональный Хасавюрт, основанный терскими казаками Кизляр, а также один из самых древних городов России - Дербент и столицу региона - Махачкалу", - указано в сообщении.

Экспедиция научного студенческого общества кафедры картографии и геоинформатики геофака МГУ прошла с 26 января по 6 февраля 2024 года. В ней приняли участие 17 студентов разных курсов под руководством доцента кафедры, кандидата географических наук Натальи Алексеенко. В Дагестане участники проекта изучили значимые природные и культурные объекты, познакомились с экспозициями краеведческих и тематических музеев, посетили предприятия, характерные для экономики региона.

По результатам полевых работ студентам предстоит выбрать достоверную информацию, а затем донести ее до пользователя в доступной форме. Итогом станет серия карт Дагестана. Их планируется создать целый перечень: карты народов и территориальной организации в различные периоды, военно-исторического, художественного и музыкального наследия, спорта, кухни и народных промыслов, культовых, музейных и природных объектов.

"Регион развивает туризм, мы реально видим большой интерес к его наследию. Карты - часть туристской инфраструктуры, а их пока нет ни в регионе, ни в сети. Это одна сторона вопроса. Другая - перекос турпотоков в сторону раскрученных мест. Это притом, что в Дагестане буквально на каждой пяди территории есть интересный объект. Еще один момент - национальный акцент", - приводится на сайте цитата Алексеенко.

Работы по поиску и проверке данных будут продолжены в Москве, для сотрудничества планируется привлекать экспертов с географического факультета Дагестанского государственного университета, профессора кафедры рекреационной географии и устойчивого развития Умукусум Набиеву, сотрудников дагестанских музеев и организаций.