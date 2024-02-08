Раввин Лазар заявил, что Путин делает все для безопасности евреев в России

В стране сейчас "нулевая терпимость" к антисемитизму, отметил раввин

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы евреи в России чувствовали себя в безопасности, и в стране сейчас "нулевая терпимость" к антисемитизму. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар по итогам встречи лидеров еврейской общины с главой государства.

По его словам, вместе с президентом они вспомнили, что их первая встреча состоялась в кулуарах первого съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году, когда Путин был главой правительства.

"Его очень беспокоила проблема массового отъезда евреев из России, но он сказал, что понимает причины - синагог почти нет, еврейских школ практически нет, да еще и влияние антисемитской пропаганды, тогда было два теракта против синагог, были нападения на евреев прямо на улицах. И он добавил, что сделает все, чтобы евреи в России чувствовали себя в безопасности. Пообещал и сделал, и продолжает делать, и ситуация изменилась коренным образом", - рассказал Лазар, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, на днях он давал интервью израильскому радио и "объяснил, что в отношении антисемитизма здесь, в России, нулевая терпимость - совсем не то, что в странах Евросоюза".

Главный раввин России также рассказал Путину о своей встрече с бывшей заложницей ХАМАС в Газе Еленой Труфановой, которая была недавно освобождена благодаря действиям президента РФ. Труфанова уехала из России в 1999 году, а после освобождения из плена вновь побывала здесь. "И сейчас [она] говорит, что застала новую страну, что евреи здесь пользуются полной свободой, и государство относится к ним со всем уважением", - отметил Лазар.

Встреча с главой государства, в которой также принял участие президент ФЕОР Александр Борода, прошла в среду в конце дня в Кремле. Основной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке.