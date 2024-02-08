Испанские фермеры в ходе акции протеста вылили 25 тыс. литров французского вина

Они сделали это в знак протеста против гидрологической политики Испании

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Фермеры в ходе акции протеста в испанской провинции Сьюдад-Реаль (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) вылили более 25 тыс. литров французского вина. Об этом сообщила в X (ранее Twitter) одна из сельскохозяйственных организаций, устроивших манифестацию.

В демонстрации приняли участие аграрии на тракторах, которые выступили в "защиту важнейшего сектора экономики региона". Как передает газета ABC, к митингу присоединились около 400 человек. Вино было разлито в знак протеста против гидрологической политики Испании. Фермеры также заявили о "критической ситуации, которую переживает сельскохозяйственный сектор".

Акции фермеров начались в разных частях Испании 6 февраля. С тех пор протестующие на тракторах затрудняли движение по ряду трасс в стране. Были задержаны более 10 человек, 1 сотрудник правоохранительных органов пострадал. Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, и выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента наладить диалог с сельскохозяйственным сектором.