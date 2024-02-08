АСИ поможет развитию тульского проекта помощи глухим беременным женщинам

Проект в числе других заявлен на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) поможет продвижению в регионах РФ разработанного в Тульской области проекта подготовки глухих беременных женщин к рождению ребенка. Об этом сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева в Туле в ходе стратегической бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ.

"Ваш проект, безусловно, поддержим, поможем контактами и на федеральном, и на региональном уровне. Подключим фонды, НКО, чтобы проект вырос и стал еще одним инструментом для повышения качества жизни людей с инвалидностью", - сказала Чупшева, отметив, что у АСИ есть опыт поддержки проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект по подготовке глухих беременных женщин к рождению ребенка "Школа будущих родителей в тишине" в числе других заявлен на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Он реализуется в Тульской области с 2022 года, за это время обучение прошли более 1 тыс. глухих женщин, для них проводят занятия на тему, как правильно вести себя при беременности и родах, организуют лекции о грудном вскармливании и уходе за ребенком. Губернатор региона Алексей Дюмин во время обсуждения проекта предложил адаптировать его для женщин, получивших травмы на производстве или в результате ДТП. Многие из них хотели бы иметь детей, но не могут решиться из-за психологических барьеров после травм.

Дюмин также отметил, что Тульская область принимает активное участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" с 2020 года, суммарно жителями и предпринимателями было предложено более 400 инициатив, а также ряд заявок на популяризацию более 170 брендов. "Форум становится все более популярным среди туляков. Уверен, что у наших проектов хорошие шансы на победу. Вне зависимости от результатов они в любом случае получат поддержку от Правительства Тульской области", - добавил он.

Презентация проектов прошла в рамках бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ, ее цель - формирование новых идей, программ по развитию региона и страны в целом, в том числе на основе проектов форума "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в Москве 19-20 февраля. "Для форума собраны уже свыше 30 тыс. идей. Мы сегодня услышали ряд идей, но они все очень важные. И проект "Без покрышек" (по сбору и утилизации бывших в употреблении автомобильных покрышек - прим. ТАСС), и помощь глухим женщинам - все проекты очень трогательные", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.