Раскольники при поддержке сотрудников полиции захватили храм УПЦ в Черновицкой области

Он расположен в селе Ленковцы

ТАСС, 8 февраля. Рейдеры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке лиц в военной форме и вооруженных сотрудников полиции захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Он опубликовал на своем сайте видеозапись, на которой группа мужчин, одетых в военную форму и скрывающих свои лица, стоят на ступенях перед входом в храм, размахивая украинскими флагами. Ниже расположились вооруженные сотрудники национальной полиции Украины, оттесняющие прихожан канонической УПЦ.

Первая попытка захвата Петропавловского храма была произведена раскольниками в июле прошлого года, после того как более 300 прихожан данного храма поддержали решение остаться в лоне канонической УПЦ. Тогда раскольники попытались провести свое собрание о переводе общины, но оно не состоялось, так как несколько сотен верующих УПЦ заявили о своем несогласии.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.