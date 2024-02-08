Тульские власти намерены при поддержке ВЭБ.РФ построить межвузовский оборонный кампус

Общая стоимость проекта оценивается в 28 млрд рублей

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области намерены привлечь ВЭБ.РФ для создания до 2030 года в Туле межвузовского оборонного кампуса, в состав которого войдут в том числе инжиниринговый центр для ОПК, медико-биологический центр, общежития, гостиницы. Общая стоимость проекта оценивается в 28 млрд рублей, сообщил в ходе его презентации министр экономического развития региона Антон Емельяненко.

"В целом первый этап проекта оценивается в 19,3 млрд рублей, если говорить про общую стоимость проекта, то это порядка 28 млрд рублей. Мы планируем задействовать все источники финансирования, как прямые федеральные деньги в рамках федеральной правительственной инвестиционной программы, кроме того, у нас подтвердили финансирование наши предприятия. <...> Ну и, конечно, мы сейчас активно работаем с командой ВЭБ.РФ", - сказал Емельяненко.

Первый этап реализации проекта межвузовского кампуса планируется реализовать в 2024-2027 годы, второй - до 2030 года. В это период в центральной части Тулы намечается построить инженерные сети, ОПК-центр и медико-биологический центр, гостиницы для обучающихся, выполнить благоустройство. Участниками проекта станут два крупнейших вуза региона - Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

Проект презентовали в рамках проходившей в четверг в Туле стратегической сессии Агентства стратегических инициатив и ВЭБ.РФ. Также Емельяненко сообщил, что при поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать проект инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", постановление о создании которого в январе 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Думаю, здесь есть большой потенциал, подключимся, будем пытаться найти нужное решение. <...> И у кампуса во всех его проявлениях и у самой "[Композитной] долины", мне кажется, для технологического развития и для самой системы образования большое будущее", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Кроме того, власти региона представили проект развития туристско-оздоровительного кластера. По мнению, руководителя проектного офиса ООО "Прогород" (группа ВЭБ) Ксении Титовой, у Тульской области огромный потенциал для развития данного направления, учитывая близкое расположение исторических городов Белев и Богородицк. "Близость Белева и санатория "Краинка", с его признанными на международном уровне лечебными водами, позволяет выстроить комплексное туристическое предложение: по нашим данным, 53% туристов, выбирающих санаторно-курортный отдых, предпочитают совмещать его с поездками по достопримечательностям, расположенным в окрестностях", - добавила она.