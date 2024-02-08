На выставке под Псковом представили редкие портреты российских дипломатов XIX века

Экспозицию можно увидеть в федеральном музее-заповеднике "Изборск"

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федерального музея-заповедника "Изборск" в Псковской области совместно с коллегами из музея Федора Тютчева "Овстуг" создали и впервые открыли выставку, посвященную дипломатической деятельности Тютчева. Среди артефактов - копии редких автографов его литературных произведений, портреты российских дипломатов XIX века, а также публикации на политические темы о европейских событиях того времени, сообщили ТАСС в пресс-службе музея "Изборск".

"Мы открыли выставку "Служить России словом и душой" совместно с музеем-заповедником Федора Тютчева "Овстуг" из Брянской области. На ней представлены копии документов. Мы впервые представляем [эту экспозицию], это специально для нас, для Изборска коллеги подготовили, это специальный проект, который мы показываем именно в Изборске, он посвящен 200-летию начала дипломатической службы русского поэта Федора Тютчева", - сказала ТАСС директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская.

По ее словам, в экспозиции представлены портреты Тютчева, его окружения и деятелей внешнеполитического ведомства Российской империи XIX века, в их числе такие дипломаты, как Нессельроде, Горчаков, Потемкин и Гагарин. "В экспозиции присутствуют автографы поэтических произведений Тютчева этого периода его жизни, публикации на политические темы европейских событий и гравюры с видами городов, где приходилось служить поэту-дипломату, в их числе: Санкт-Петербург, Мюнхен, Турин", - отмечается в сообщении пресс-службы музея-заповедника "Изборск" в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, в 1822 году Тютчев был причислен к дипломатической миссии в Мюнхене. С этого времени началась его дипломатическая служба в Европе. "В эти годы Тютчев служил при русских миссиях в Баварском и Сардинском королевствах, участвовал в переговорах с правительством новообразованного греческого королевства. Выставка представляет личность, жизнь и творчество великого русского поэта-дипломата, представлявшего и отстаивавшего интересы Отечества, одного из самых верных, преданных сынов России. Тютчев - патриот России, отвечает на многие российские проблемы и старался донести свою позицию до российского императора", - говорится в сообщении.