В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение на федеральной трассе

В регионе зафиксировали метель, ограничение видимости, гололед

ТАСС, 8 февраля. Временное ограничения дорожного движения ввели на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Челябинской области из-за снегопада и метели. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор "Южный Урал".

"В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (выпадение осадков в виде мокрого снега, сильный снег, снежный накат, ограничение видимости, метели, гололедные явления) 8 февраля 2024 года с 23 часов 50 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 - км 1779 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск", - говорится в сообщении.

Снять ограничения планируют 9 февраля в 6:00 по местному времени. Как отметили в пресс-службе, срок действия ограничений зависит от погодных условий.

Движение будет ограничено для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых машин, осуществляющие перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов, легковых такси.