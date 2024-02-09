В Ульяновской области восстановили движение автобусов и грузовиков на трассах

Ограничения вводили из-за непогоды

УЛЬЯНОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ограничения для движения грузового транспорта и пассажирских автобусов на дорогах Ульяновской области, введенные из-за метели, сняты, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Временное ограничение движения для автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, введенное в связи с неблагоприятными погодными условиями, <...> снято с 05:00 09 февраля 2024 года (время московское)", - говорится в сообщении.

Временные ограничения для движения грузовых транспортных средств и автобусов введены в Ульяновской области днем в четверг из-за метели, сильного ветра и низкой видимости. По информации ГУ МЧС по региону, речь шла о 16 участках автомобильных дорог регионального и 420 участках местного значения.