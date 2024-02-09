В Челябинской области на трассе ограничили движение

Причиной стала метель

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Временное ограничение движения транспорта введено на трассе Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана в Челябинской области из-за метели и ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильные осадки в виде снега, сильного ветра, метели) Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области введено временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Кизильское - Бреды - Мариинский - граница Казахстана с 57-го по 130-й км", - сказано в сообщении.

Ограничение действует с 08:00 до 12:00 (с 06:00 до 10:00 мск) для пассажирских автобусов, маршрутного такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) негабаритных грузов по специальным разрешениям. При этом время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данных направлениях и искать пути объезда.