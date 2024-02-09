В Туркмении планируется открыть пять участков для голосования на выборах президента РФ

Они будут работать в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашогузе

АШХАБАД, 9 февраля. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на выборах президента России откроются в крупнейших городах Туркмении. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

"Посольство согласовало с туркменской стороной открытие для очного голосования 17 марта 2024 года пяти избирательных участков в крупнейших городах страны - Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашогузе. Такая схема позволит, на наш взгляд, максимально охватить проживающих в Туркменистане граждан России, обладающих избирательным правом. Не останутся без внимания маломобильные и пожилые избиратели, которые по состоянию здоровья или в силу иных объективных причин не смогут лично посетить избирательные участки. Для такой категории граждан будет предусмотрено выездное голосование на дому в день выборов при условии заблаговременной подачи ими соответствующих заявлений", - говорится в ответе посольства на запрос ТАСС.

Актуальная информация о порядке и местах проведения голосования будет своевременно публиковаться на сайте посольства и на его страницах в социальных сетях. Посольство призывает всех россиян исполнить свой гражданский долг и приглашает посетить избирательные участки.

В диппредставительстве отмечают, что в настоящее время на консульском учете в Туркмении состоят десятки тысяч человек. "Вместе с тем эти данные могут не отражать реальное положение дел, учитывая то, что в соответствии с российским законодательством постановка и, что существенно, снятие с консульского учета за границей является сугубо добровольной процедурой", - отметили в посольстве.

В 2018 году в Туркмении в выборах президента РФ приняли участие свыше 4 тыс. избирателей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.