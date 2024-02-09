Адвокат сообщил о прибытии сотрудников СБУ в Киево-Печерскую лавру для обысков

Никита Чекман не сообщил с чем конкретно связаны проверки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) рано утром прибыли в Киево-Печерскую лавру, из которой власти страны пытаются окончательно вытеснить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), чтобы передать ее раскольникам из Православной церкви Украины. Как сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ и лавры, представители спецслужбы собираются провести в монастыре обыск.

"Только что сообщили, что в Киево-Печерскую лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска", - написал он в Telegram-канале. С чем конкретно связаны эти действия, Чекман не уточнил.

Власти Украины последовательно вытесняют УПЦ из Киево-Печерской лавры. Еще в марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. Уже в начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции провела смену замков, захват и опечатывание корпусов. А в августе прошлого года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. При этом раскольническая Православная церковь Украины периодически проводит свои службы в главном храме лавры - Успенском соборе.