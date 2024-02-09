В Прикамье сняли ограничение для движения грузовиков на федеральных трассах

Его вводили из-за снегопада

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Ограничение движения грузового транспорта сняли на участках федеральных трасс М-7 "Волга" и Пермь - Екатеринбург в Пермском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"9 февраля в 08:00 (06:00 мск) снято введенное ранее в связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения М-7 "Волга" и Р-242 "Пермь - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Ограничение движения грузовиков вводили из-за снегопада 8 февраля на участке трассы М-7 "Волга" с 339-го км по 506-й км, на участке трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург" - с 9-го км по 160-й км.