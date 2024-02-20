В Киеве обвинившего США в конфликте на Украине политолога отправили под домашний арест

Дмитрию Корнейчуку запретили пользоваться социальными сетями

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские правоохранители предъявили обвинения политологу Дмитрию Корнейчуку, который возложил на США вину за конфликт на Украине. Его отправили под домашний арест и запретили пользоваться социальными сетями, сообщила Киевская городская прокуратура.

По ее данным, политолог распространял "нарратив", что во всем, что происходит на Украине, виноваты США. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться своими страницами в социальных сетях и мессенджерами", - отмечается в Telegram-канале прокуратуры.

В сообщении не называется имя политолога, однако отмечено, что аудитория его Telegram-канала превышает 6,5 тыс. пользователей, а YouTube-канала - 26,4 тыс. Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет об украинском политологе Дмитрии Корнейчуке, который ранее также выступал на оппозиционных и впоследствии запрещенных каналах "112 Украина", Newsone и "Наш".

Со своей стороны Служба безопасности Украины (СБУ) уточнила, что политологу предъявлены обвинения по статье об оправдании действий РФ на Украине. "Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в Telegram-канале спецслужбы.

Как утверждает СБУ, Корнейчук "распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации на Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж государства". При этом и СБУ, и прокуратура фактически прямо признают, что занялись Корнейчуком из-за того, что его комментарии использовались в российских изданиях и эфирах телеканалов.