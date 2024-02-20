В бюджете Подмосковья на выплату экстренной соцпомощи предусмотрели почти 420 млн рублей

Такую помощь можно получить один раз в год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 420 млн рублей предусмотрено в бюджете Подмосковья на выплату экстренной социальной помощи, ее можно получить раз в год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Уточняется, что экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, человек стал инвалидом, потерял работу или жилье в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

"В Подмосковье на выплату экстренной социальной помощи в бюджете предусмотрено почти 420 млн рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями", - приводятся в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

А пресс-службе уточнили, что размеры выплат зависят от ситуации, например, в трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего - до 10 тыс. рублей. В случае повреждения или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи, до 50 тыс. рублей - на одиноко проживающего.

"Экстренную соцпомощь можно получить один раз в год. Услуга доступна в электронном формате и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона", - добавила Болатаева.