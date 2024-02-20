20 февраля, 11:57
Военная операция на Украине

В Петербурге открылась выставка о работе медиков и волонтеров в зоне СВО

Дарья Иванова/ ТАСС
© Дарья Иванова/ ТАСС

В экспозицию вошли более 100 предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Выставка "Защищая жизнь. Медицинское обеспечение специальной военной операции", посвященная деятельности волонтеров и медиков, открылась в Военно-медицинском музее в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Большинство предметов передали благотворительные организации, сообщил ТАСС куратор выставки Михаил Климов.

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"Выставка посвящена всем тем, кто собирает гуманитарную помощь, выносит раненых с поля боя, работает в прифронтовых госпиталях и реабилитационных центрах. В течение последних двух лет ведется активный сбор предметов по истории СВО, многие предметы были переданы различными благотворительными организациями, например, фонды "Сильней себя" и "Спасибо маме за жизнь", "Ленинградский доброволец" и многих других. Так, на нашей выставке представлен штурмовой общевойсковой шлем, который принадлежал погибшему бойцу, он был передан из семьи военнослужащего", - сказал он, отметив, что в экспозиции представили более 100 предметов.

Как рассказал Климов, выставка разделена на две части. Первая - деятельность волонтеров для поддержки бойцов спецоперации, на ней представлены истории акций "Окопная свеча" и "Народная сеть", а также работа благотворительных организаций по сбору лекарств, одежды, перевязочного материала. Вторая часть посвящена теме медицины, на ней представлены средства индивидуальной защиты бойцов, средства для оказания первой помощи и средства помощи в госпитале.

Среди уникальных экспонатов - тактическая эвакуационная тележка электрическая, которая позволяет эвакуировать раненого с помощью одного человека, а не трех-четырех. Также посетители выставки смогут увидеть противоосколочные костюм и очки, бронированные шлемы и жилеты, наполнение индивидуальных и групповых аптечек, фельдшерскую сумку благодаря которой можно оказать помощь 50 раненым или 100 больным.

"Мы считаем необходимым показывать работу медиков, добровольцев, волонтеров в рамках различных вооруженных конфликтов, в том числе и в рамках специальной военной операции. Мы делаем акцент на волонтерской деятельности, тем самым подталкивая наших посетителей внести свою лепту, возможно, передать необходимые средства первой помощи или перевести средства в благотворительные организации, чтобы помочь наши бойцам", - добавил куратор выставки.

Кроме этого, Военно-медицинский музей в преддверии 23 февраля открыл экспозицию "12 мгновений", где представлена специальная военная операция в объективах фотокорреспондентов, выставку картин художника Анатолия Анненкова "Мариуполь. Возвращение", а также выставку "Святые воины", созданную совместно с иконописной школой "Преображение" при храме иконы Божией матери "Утоли моя печали" Военно-медицинской академии. 

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