Дума приняла в основном чтении законопроект о повышенной пенсии для прабабушек-опекунов

В случае принятия документа они будут получать дополнительно 2 638 рублей на ребенка

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором (основном) чтении законопроект, дающий право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховым пенсиям по старости или по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами нетрудоспособных правнуков.

Документ был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в октябре 2023 года, изменения предлагается внести в нормы закона "О страховых пенсиях".

Согласно действующему законодательству, члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, "которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию".

Законопроект предоставляет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, которые выступают опекунами (попечителями) нетрудоспособных правнуков. Речь идет о правнуках до 18 лет, об уже совершеннолетних лицах, которые завершили обучение (до 1 сентября года выпуска), а также об обучающихся по очной форме, в том числе за рубежом. В последнем случае правнуки признаются нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца до конца обучения (но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет). Если до 18 лет они стали инвалидами, то ограничения по возрасту закон не устанавливает. Все перечисленные случаи касаются лиц, у кого нет трудоспособных родителей.

По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной, с 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты составляет 7 567,33 рублей. В случае принятия закона к указанной сумме прабабушки и прадедушки, которые являются опекунами, будут получать дополнительно 2 638 рублей на ребенка.