В РАН назвали причины окрашивания приморского льда в красный цвет

Как сообщили в пресс-службе, окраску вызывают вмерзшие в лед моллюски

ТАСС, 20 февраля. Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН) провели исследование окраски прибрежных льдов в Приморском крае в красный цвет. Как сообщили в пресс-службе центра, окраску вызывают вмерзшие в лед моллюски.

"Специалистами нашего центра отмечен красочный природный феномен - окрашивание льда в красный цвет. Специалисты провели анализ проб и выяснили, что в лед вморожены десятки тысяч рачков - представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов-каротиноидов", - отметили в пресс-службе.

На побережье Приморского края почти каждый год, как правило, в период таяния льдов, отмечаются случаи окрашивания льда. Однако обычно это бывает зеленый или коричневый цвет, и вызывают его микроводоросли. Особенность ситуации в этом году состоит в том, что микроводорослей почти нет. Лед в ряде мест окрасился красным, и это вызвала не флора, а фауна - зоопланктон.

"Рамановская спектроскопия подтвердила, что в составе каротиноидов, обнаруженных в тельцах рачков, извлеченных из льда залива Восток, присутствует [пигмент] астаксантин. Спектр был получен как для пигментированных гранул, находящихся во льду, так и для воды (растаявшего льда), и сопоставлен с полученными ранее для стандарта астаксантина спектрами", - сообщили в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН.

Ученые продолжают изучение цветения льдов.