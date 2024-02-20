Путепровод построят в столичных районах Бутырский и Марьина Роща

В рамках проекта запланированы широкие тротуары для пешеходов и велодорожки вдоль части проектируемых проездов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Положительное заключение для строительства путепровода в районах Бутырский и Марьина Роща выдано в Москве. Об этом сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

"Комплекс работ будет включать реконструкцию участка Стрелецкой улицы и улицы Двинцев, строительство бокового проезда вдоль последней, реконструкцию Полковой улицы. Также работы затронут Складочную улицу, участки проездов вдоль нее и кольцевое пересечение. Дополнительно появится подземный переход и несколько автобусных остановок", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что в рамках реконструкции Стрелецкой улицы работы будут проводить на участке от улицы Двинцев до Новотихвинской. Также предусмотрены парковочные карманы и остановка общественного транспорта.

Кроме того, запланировано строительство путепровода тоннельного типа под железнодорожными путями Алексеевской ветки железной дороги длиной около 400 м. Он соединит Складочную улицу с улицей Двинцев. Сооружение будет совмещено с подземным пешеходным переходом.

"В рамках проекта запланированы удобные широкие тротуары для пешеходов и велодорожки вдоль части проектируемых проездов. Также установят дорожные знаки и указатели, пешеходные ограждения, нанесут на проезжую часть разметку", - заключили в пресс-службе.