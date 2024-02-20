Турчак: более 3,5 тыс. активистов МГЕР и "Волонтерской роты" помогали в зоне СВО

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" отметил, что именно волонтеры первыми встречали беженцев из Донбасса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. волонтеров "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" участвовали в гуманитарной миссии в зоне проведения СВО. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на съезде МГЕР.

"Уже более 3,5 тыс. молодогвардейцев и активистов "Волонтерской роты "Боевого братства" прошли через гуманитарную миссию в зоне проведения СВО. Почти половина из них помогали врачам в госпиталях Мариуполя, Донецка, Луганска, продолжают оказывать эту помощь", - сказал он.

Турчак отметил, что именно волонтеры первыми встречали беженцев из Донбасса. "Везли и раздавали гуманитарную помощь, работали в пунктах временного размещения, госпиталях, помогали людям найти пропавших родственников, обустроиться, оформить свои документы", - отметил он.