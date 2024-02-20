В Киеве заявили об эскалации ситуации на границе с Польшей из-за протестов

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков потребовал от властей Польши срочных действий для урегулирования ситуации на границе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Участники протестов польских фермеров на границе с Украиной ведут ситуацию к эскалации, задерживая движение автобусов с женщинами и детьми, она начинает выходить из-под контроля. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в социальной сети X.

"Провокаторы в Польше занимаются эскалацией ситуации. Она уже начинает выходить из-под контроля и за пределы цивилизованного протеста. В автобусе женщины и дети, и их нельзя делать заложниками, - подписал он видео, на котором вышедшие из автобуса женщины спорят с протестующими. - Я подчеркнул это в разговоре с Яцеком Северой (глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Север - прим. ТАСС)".

Кубраков также потребовал от властей Польши срочных действий для урегулирования ситуации на границе. "Важна их немедленная реакция", - добавил он.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. На данный момент заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Как сообщают украинские СМИ, ранее польские протестующие пропускали по одному грузовику в час.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.