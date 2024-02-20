Голикова заявила, что цифровые полисы ОМС имеют только 14 млн россиян

Вице-премьер РФ подчеркнула, что "никакая цифровизация не заменит доктора", но создание инфраструктуры и дополнительных механизмов, упрощающих работу врачей, очень важно

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 14 млн россиян имеют полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) исключительно в цифровом виде, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"От бумажных полисов уже отказались 14 млн человек, имеют уже только цифровые полисы, и это очень удобно и комфортно в современном мире", - сказала она.

Как отметила Голикова, "никакая цифровизация не заменит доктора", но создание инфраструктуры и дополнительных механизмов, упрощающих работу врачей, очень важно. "Создаются необходимые цифровые сервисы, и уже мы можем констатировать, что такими цифровыми сервисами за прошедший период времени воспользовались 39 млн наших граждан", - уточнила она.