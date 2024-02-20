В Словакии к протестам против аграрной политики ЕС намерены примкнуть 4 тыс. фермеров

Протесты пройдут в 37 населенных пунктах

БРАТИСЛАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Примерно 4 тыс. словацких фермеров планируют присоединиться к общеевропейским протестам против аграрной политики ЕС 22 февраля. Об этом сообщил журналистам председатель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмил Махо.

"Мы присоединяемся к запланированным на 22 февраля общеевропейским протестам фермеров. Мы хотим выразить несогласие с тем, что ЕС проваливается в черную дыру. В ней Европа и, естественно, Словакия будут импортировать не только соевые бобы, но и мясо. На данный момент [для участия в протестах] зарегистрировались 4 000 аграриев с 2 200 единицами сельскохозяйственной техники. Протесты пройдут в 37 населенных пунктах. Фермеры будут находиться и на КПП [на наземных границах] республики", - сказал Махо.

Фермеры, в частности, планируют остановить движение у КПП близ города Голич на границе с Чехией и у КПП у города Трстена на границе с Польшей. Там к ним присоединятся чешские, венгерские и польские коллеги, которые 22 февраля также организуют акции несогласия с аграрной политикой ЕС.

Протесты фермеров в Словакии начнутся 22 февраля в 09:00 (11:00 мск) и завершатся не позже 15:00 (17:00 мск). Они, по словам Махо, станут крупнейшими в истории страны. В ходе их проведения следует принять во внимание возможные осложнения в движении автотранспорта.

Между тем в Словакии протесты фермеров прошли уже 19 февраля. В них были задействованы 300 аграриев. Они требовали оптимизации процесса выплаты им дотаций из фондов ЕС. В течение одного часа их сельскохозяйственная техника блокировала, в частности, движение автотранспорта у КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" на границе республики с Украиной.

Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач выразил ранее поддержку аграриям, которые выйдут на протесты.