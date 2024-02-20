Польские фермеры ослабили блокаду границы с Украины на нескольких КПП

В частности, на КПП "Рава-Русская - Хребене" полностью разблокировано движение пассажирского транспорта, протестующие фермеры также обозначили готовность каждый час пропускать по одному грузовику в обоих направлениях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Блокирующие границу с Украиной польские фермеры облегчили движение пассажирского транспорта на пунктах пропуска "Рава-Русская - Хребене" и "Зосин - Устилуг". Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

Ранее во вторник ведомство сообщило, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускали и другие виды транспорта.

"Польские забастовщики ослабили ограничение движения у границы с Украиной", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранслужбы.

Уточняется, что на КПП "Рава-Русская - Хребене" полностью разблокировано движение пассажирского транспорта, протестующие фермеры также обозначили готовность каждый час пропускать по одному грузовику в обоих направлениях. При этом на пункте пропуска "Зосин - Устилуг" будут пропускать по пять легковых автомобилей каждые полчаса, один грузовик в сторону Польши и три в сторону Украины каждый час, а автобусы будут двигаться без ограничения.

По данным вице-президента Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимира Балина, днем в очередях на украинско-польской границе стояли около 4 тыс. фур.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.