Перегруженность дорог Петербурга в зоне платной парковки снизилась почти на 50%

Под перегруженностью дорог понимается состояние затора в вечерний час пик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Показатель перегруженности дорог на сети магистральных улиц во всей зоне платной парковки в Петербурге снизился более чем на 47,2%, то есть длительность часов пик уменьшилась. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

"Подведены итоги положительного влияния работы зоны платной парковки на дорожно-транспортную ситуацию в Петербурге в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Показатель перегруженности дорог снизился на более чем 47,2% на сети магистральных улиц во всей зоне платной парковки и на более чем 35,5% - на дорогах общего пользования во всей зоне платной парковки", -говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС генеральный директор "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Рубен Тертерян, исследование влияния платной парковки на условия движения фиксировалось учреждением весь прошлый год. Под перегруженностью дорог понимается состояние затора в вечерний час пик. Наиболее остро в Петербурге ситуация с заторами проявляется на участках, которые примыкают к мостам. Снижение перегруженности говорит о том, что время в пробках для автомобилистов сократилось и на данный момент час пик составляет около 60 минут.

"Оценка скорости движения в Петербурге проводилась в сравнении с показателями других регионов РФ. По итогам года в зоне платной парковки в среднем на 2,5% скорость движения по всей сети улиц выше, чем средняя по городу, а в целом по городу у нас скорость движения в этот период упала на 2%. Еще больший эффект от увеличения скорости мы наблюдаем в зоне платной парковки на магистральных улицах, то есть там, где движется общественный транспорт. Здесь у нас рост средневзвешенной скорости по участкам почти плюс 3%, а в целом по Петербургу мы почти на 1% эту скорость опустили", - отмечает Тертерян.

Зона платной парковки в Центральном районе Петербурга начала действовать на 56 улицах с 1 июля 2022 года от Невского проспекта до Звенигородской улицы и от Фонтанки до Обводного канала, там было организовано порядка 4 тыс. парковочных мест. С 1 сентября 2022 года платная парковка заработала на улицах, расположенных в границах Дворцового округа и муниципального округа № 78. Было обустроено свыше 3 тыс. парковочных мест, в том числе 300 мест для размещения автомобилей инвалидов. Зона платной парковки в Петроградском районе заработала с 1 июля 2023 года. Платное парковочное пространство обустроили на 141 улице и разделили на 6 парковочных зон, расположенных в границах существующих в районе муниципальных округов: Посадский, Кронверское, Введенский, Аптекарский остров, Петровский, Чкаловское. Всего обустроено порядка 10 тыс. машино-мест, из которых не менее 10% предназначены для машин инвалидов и перевозящих их лиц.