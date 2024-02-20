Кравцов: около 11 тыс. школьных зданий будут требовать ремонта после 2026 года

Министр просвещения отметил, что некоторые регионы просто занижали масштаб проблемы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Нуждаемость российских школ в капитальном ремонте оказалась выше первоначальных расчетов, после 2026 года он потребуется в 11 тыс. зданий. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В ходе реализации программы и проверки информации с мест, отдельно хочу на это обратить внимание, нуждаемость в ремонте оказалась выше первоначальных расчетов. Судя по всему, некоторые регионы просто занижали масштаб проблемы. Сегодня ситуацией мы четко владеем и знаем, что после 2026 года будут требовать обновления еще 11 тыс. школьных зданий", - сказал он в ходе совещания по реализации программы капремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи с этим он попросил президента продлить программу до 2030 года. Путин в ответ сообщил, что обсудит с правительством такую возможность.

Федеральная программа капитального ремонта школ реализуется по поручению Путина с 2022 года и действует до конца 2026 года. На ее реализацию в этот период в федеральном бюджете предусмотрено свыше 315 млрд рублей. В регионах уже отремонтированы 4 466 школьных зданий, до конца 2026 года планируется провести капитальный ремонт более 7,3 тыс. зданий.

По словам Кравцова, в рамках программы к 2030 году планируется обновить школьные пространства для 8,5 млн учеников.