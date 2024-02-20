Путин призвал формировать в школах воспитательные пространства

Президент РФ отметил, что такие потребности нужно учитывать в том числе во время капремонта в школах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Школы должны включать в себя не только образовательные помещения, но и воспитательные пространства, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Мы последовательно укрепляем воспитательную составляющую образования. И чтобы такая работа была не формальной, а по-настоящему интересной, увлекательной, нам нужно в том числе формировать в школах воспитательные пространства", - отметил он.

По словам Путина, такие потребности нужно учитывать в том числе во время капремонта в школах. Он обратил внимание, что во многих образовательных учреждениях при непосредственном участии детей, родителей, учителей уже организуют выставки, посвященные истории родного края, трудовым и ратным подвигам народа. Кроме того, открываются центры детских инициатив и отделения Российского движения детей и молодежи.

"Школьные годы, мы все это хорошо знаем, - это время, когда можно действительно попробовать себя в самых разных областях: в науке, техническом творчестве, искусстве. Поэтому в рамках капитального ремонта нужно также обновлять актовые залы, библиотеки, развивать среду для кружков и секций. Создавать возможности для школьных театров", - обозначил задачи глава государства.

Путин напомнил, что проект по развитию школьных театров развернули в 2021 году, и с тех пор растет как число таких кружков, так и интерес школьников к ним. "Прошу коллег в регионах активно поддерживать инициативы по созданию школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских. Все это, безусловно, - вложение в будущее, в то, чтобы наши дети выросли разносторонними, гармоничными, многогранными людьми", - резюмировал президент.