Кравцов заявил, что к 2030 году планируют обновить школьные здания для 8,5 млн детей в РФ

Об этом заявил министр просвещения России в ходе совещания по реализации программы капремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Школьные здания на 8,5 млн ученических мест планируется обновить в России в рамках программы капитального ремонта школ до 2030 года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"С 2022 по 2030 год мы можем качественно обновить 7 млн ученических мест, а если учесть темпы строительства новых школ, то всего будут созданы отличные, современные условия для 8,5 млн наших школьников", - сказал он в ходе совещания по реализации программы капремонта школ с президентом РФ Владимиром Путиным.