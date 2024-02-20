Пушилин заявил, что мирные жители остаются в Авдеевке

При этом глава ДНР отметил, что немалое количество людей спасли российские бойцы

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Часть населения Авдеевки остается в городе, несмотря на то, что немалое количество людей спасли российские бойцы. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Работы предстоит еще очень много в самой Авдеевке и в рамках разминирования, и в рамках оказания необходимой помощи жителям Авдеевки, которые еще там находятся. <...> Какая-то часть все же находится в Авдеевке, они не хотят уезжать, они ждали русскую армию, ждали прихода России и хотят оставаться у себя дома", - сказал он.

Пушилин уточнил, что российские бойцы вывели из города немалое количество местного населения. Людей разместили в пунктах временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.