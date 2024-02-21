"Известия": родственникам погибших участников СВО упростят получение пенсионных накоплений

Газета передает, что сейчас заявление о получении средств пенсионных накоплений нужно подавать в течение полугода со дня смерти родственника

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти намерены отменить срок обращения на получение пенсионных накоплений, замороженных после 2014 года, и сократить время рассмотрения заявления о получении средств с шести месяцев до двух для наследников участников специальной военной операции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления Минтруда РФ.

Сейчас заявление о получении средств пенсионных накоплений нужно подавать в течение шести месяцев со дня смерти родственника, отмечает газета. Если срок пропущен, то это право можно восстановить в суде. Заявление о получении средств рассматривается в течение полугода после его подачи.

По данным газеты, по закону право на наследование накоплений имеют ближайшие родственники умершего - дети, супруги, родители, в случае их отсутствия - братья, сестры, бабушки, дедушки. Если же умерший оставил завещание о передаче средств не члену семьи, то наследником станет именно этот человек. Выплата производится разово, для ее получения нужно обратиться в НПФ или Соцфонд, в зависимости от того, где хранятся деньги.