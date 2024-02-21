Свыше 70% начинающих врачей подали в отставку в Южной Корее из-за квот в медицинские вузы

Замминистра здравоохранения и социального обеспечения республики Пак Мин Су сообщил, что заявления об уходе подали 8 816 молодых специалистов, из них 7 813 человек отсутствуют на рабочем месте

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 71% всех врачей-ординаторов и интернов в Южной Корее - 8,8 тыс. человек - подали заявления об уходе в знак протеста против планов властей увеличить квоты на медицинские специальности в вузах. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Мин Су в ходе брифинга.

По его словам, такие заявления подали 8 816 молодых специалистов, из них 7 813 человек отсутствуют на рабочем месте. Правительство издало приказ вернуться на работу 6 112 начинающим врачам. За его нарушение им может грозить до трех лет тюрьмы или отзыв лицензий.

"Ни в одной стране мира медики не допускали коллективных [протестных] действий, бросая пациентов в критическом состоянии. Я разочарован и обеспокоен тем, что группы врачей считают, что их права важнее жизней пациентов", - сказал замминистра. В ответ на забастовку молодых медиков власти увеличили время работы врачей в больницах, привлекли военных докторов к лечению рядовых граждан. К настоящему моменту в министерство здравоохранения поступили 92 жалобы, связанные с протестом ординаторов и интернов.

Помимо них, как пишет агентство Yonhap, недовольство проявили студенты медицинских вузов и факультетов. За два дня почти 44% будущих медиков - 8 753 из примерно 20 тыс. человек - написали заявление на академический отпуск в 27 образовательных учреждениях. Только в 30 случаях заявления были одобрены, поскольку причины были найдены уважительными, среди них - служба в армии или состояние здоровья.

Ординаторы, интерны и студенты недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 000 мест со следующего года. Нынешний порог - 3 058 мест на всю страну. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности и в некоторых медицинских специальностях. Медики настаивают, что с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему диспропорций в регионах и специальностях. Протестующие указывают, что правительству следует улучшить условия труда в тех сферах, где наблюдается дефицит работников.

Относительное число врачей в Республике Корея - одно из самых низких среди развитых стран. В Южной Корее этот показатель составляет 2,6 на 1 000 человек, в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 000 медиков с высшим образованием.

Планы расширить квоту уже вызвали ажиотаж вокруг медицинских вузов, поскольку врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий в Южной Корее. Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживает идею правительства. Некоторые специалисты отмечает, что активную позицию интерны и ординаторы занимают потому, что планы правительства в первую очередь затронут их, к тому же на старте карьеры. Некоторые эксперты предполагают, что увеличение квот в будущем приведет к росту конкуренции и уменьшению уровня доходов врачей.