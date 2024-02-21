Треть работников офисов тратят минимум четыре часа в день на общение в рабочих чатах

При этом четверть опрошенных считают, что стали в два-три раза больше общаться в чатах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Треть опрошенных работников офисов тратят минимум четыре часа в день на решение рабочих вопросов в мессенджерах. При этом четверть считают, что стали в два-три раза больше общаться в рабочих чатах, а каждый десятый уверен, что тратит на переписки с коллегами в пять раз больше времени, следует из результатов исследования проекта "Контур.Толк", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Коммуникации в мессенджере занимают значительную часть рабочего дня. 22% респондентов отметили, что на переписки уходит один-три часа. А вот 33% опрошенных тратят на обсуждения в чатах половину всего рабочего дня и даже больше. При этом 22% переписываются всего 15 минут, 23% уделяют этому не больше часа", - говорится в исследовании.

Опрошенные рассказали, что все чаще решают рабочие вопросы в мессенджерах. За последний год четверть респондентов (24%) стали общаться в чатах в два-три раза чаще, а каждый десятый (13%) теперь тратит на переписки с коллегами в пять раз больше времени. Хотя половина россиян (51%) уделяют общению столько же времени, сколько раньше. Еще 12% опрошенных отметили, что у них количество переписок сократилось.

Почти половина опрошенных (46%) ежедневно поддерживают до 10 контактов с коллегами и партнерами, 39% приходится каждый день вести переписку с 11-30 собеседниками, еще 15% поддерживают контакты более чем с 30 людьми ежедневно. Треть опрошенных (31%) отметили, что состоят всего в одном-двух групповых чатах, еще треть (29%) ежедневно ведут переписки в пяти чатах, 21% респондентов поддерживают общение более чем в шести рабочих чатах. Еще 19% вообще не используют групповые чаты для общения.

"43% опрошенных считают онлайн-встречи самым эффективным способом коммуникации, переписки в мессенджерах выбирают 22% респондентов, еще 17% - рабочую почту. Считаю, что каждый из этих каналов может использоваться в зависимости от задачи. При этом не менее важно, чтобы по итогам любого обсуждения сохранялись цифровые артефакты: итоги, резюме, протоколы, к которым можно вернуться и на которые можно сослаться. Если результата обсуждения нет, значит, коммуникация была неэффективной", - поясняет руководитель проекта "Контур.Толк" Павел Скрипниченко.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1 271 респондента, в опросе приняли участие собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от 1 млн чел.