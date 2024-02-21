В Росздравнадзоре заявили, что российские пациенты не пострадали от аппаратов ИВЛ Philips

Информация о необходимых для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан мерах была опубликована на сайте Роспотребнадзора еще в декабре 2021 года, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ни один пациент, получающий медпомощь в РФ, не пострадал от использования аппаратов ИВЛ компании Philips. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, прокомментировав информацию о случаях летальных исходов в США после использования аппаратов этой компании.

"Еще в 2021 году, когда начали появляться первые сообщения о возникновении в разных странах неблагоприятных событий с летальным исходом при применении аппаратов для искусственной вентиляции легких BiPAP и CPAP производства компании Philips, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал участников системы здравоохранения о проведении отзывной компании в отношении упомянутых аппаратов ИВЛ. <...> Таким образом, благодаря своевременно принятым Росздравнадзором мерам ни один пациент, получающий медицинскую помощь в Российской Федерации, не пострадал от применения аппаратов ИВЛ BiPAP и CPAP, произведенных компанией Philips, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что информация о необходимых для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан мерах была опубликована на сайте Роспотребнадзора еще в декабре 2021 года.

Ранее в феврале СМИ сообщали о регистрации в США 561 случая смерти пациентов, причиной которых стали небезопасные аппараты ИВЛ производства Philips, использующие пену PE-PUR.