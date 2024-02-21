Немецкие туристы потерялись в Австралии из-за ошибки Google Maps

По данным радиостанции ABC, они прошли около 60 км, прежде чем вышли к людям

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Двум немецким туристам пришлось около недели идти по незаселенной территории Австралии, где встречаются крокодилы, ядовитые змеи и пауки, из-за ошибки навигационного сервиса Google Maps. Как сообщила радиостанция ABC, они прошли около 60 км, прежде чем вышли к людям.

Как отмечает радиостанция, туристы Филипп Майер и Марсель Шоен, потеряв машину на полуострове Кейп-Йорк (северо-восточная оконечность австралийского континента), были вынуждены собрать все необходимое в рюкзаки и пройти более 60 км прежде, чем им помогли рейнджеры.

Выехав на внедорожнике из Кэрнса 4 февраля, мужчины отправились на север, но спустя два дня их автомобиль увяз в болотах национального парка Ояла Тумотанг, там, где на картах была обозначена грунтовая дорога. Туристы разбили лагерь около увязшего автомобиля и неделю ждали помощи, надеясь, что мимо них проедут путешественники или рейнджеры, но поскольку мобильной связи в парке не было, а припасы кончались, они приняли решение идти пешком до ближайшего жилья, останавливаясь на ночевку в буше. "Это было не очень хорошо и вообще не безопасно", - сказал в интервью ABC Шоен, отметив, что во время перехода им пришлось "встретить диких животных, в том числе крокодилов и змей, а также множество ядовитых пауков".

Во время недельного перехода туристы использовали квадрокоптер для поиска дорог, но он им "не слишком помог", потому что незаселенные территории были действительно очень большими. "Это был хороший, но действительно очень тяжелый опыт, и я не хотел бы пережить эту неделю еще раз", - сказал Майер.

Рейнджер управления национальных парков штата Квинсленд Роджер Джеймс подчеркнул, что немецким туристам "очень повезло остаться в живых". "Эти люди преодолели большое расстояние пешком, в тяжелых условиях, и, хотя у них были припасы, и они смогли сделать укрытие от дождя и солнца, им очень повезло, что они остались живы", - сказал он, добавив, что "Google Maps направляет туристов не в ту сторону, заводя их в бездорожье, далеко не первый раз в Австралии".