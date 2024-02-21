Более 440 мероприятий проведут в парках, музеях и библиотеках Москвы к 23 февраля

Москвичи и туристы смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях, послушать лекции, побывать на тематических выставках, экскурсиях и концертах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 440 мероприятий, среди которых лекции, концерты и экскурсии, проведут в парках, музеях и библиотеках Москвы ко Дню защитника Отечества, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Всего состоится больше 440 различных событий. Москвичи и туристы смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях, послушать лекции, побывать на тематических выставках, экскурсиях и концертах. Для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию подарков и открыток для пап и дедушек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В частности, 22 февраля в библиотеке №262 проведут встречу для юных читателей, на которой расскажут о защитниках Отечества, подвиги которых описаны в древних сказаниях и былинах. 23 февраля музей-панорама "Бородинская битва" приглашает москвичей и туристов на программу "День русского солдата", гостей ждет экскурсия о вооружении, обмундировании и устройстве армии первой половины XIX века, изучение военной походной музыки времен 1812 года. На площадке Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева в павильоне "Геология" на ВДНХ 23 февраля участников тематических прогулок познакомят с защитными механизмами животных в природе.

В лектории Московской усадьбы Деда Мороза пройдут занятия по росписи деревянных моделей военной техники, по созданию открытки с применением аппликации и по изготовлению панно. Аналогичные мастер-классы пройдут в лектории на центральной площади парка "Кузьминки". В "Сокольниках" в День защитника Отечества ожидаются любительские турниры по шашкам и по шахматам, а в усадьбе Воронцово - товарищеские матчи по хоккею, также планируется проведение зимней зарядки и турнира по метанию снежков. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в субботу организуют серию семейных мероприятий: викторину, творческое занятие и лекцию об истории праздника, а в парке "Красная Пресня" - мастер-класс по изготовлению необычных портретов пап и дедушек с использованием гаек, шурупов и гвоздей.