В Подмосковье за 2023 год провели более 2 млн телемедицинских консультаций

Чаще всего такие консультации проводились по итогам прохождения диспансеризации, для продления электронного рецепта на льготные лекарственные препараты, а также с целью повторной консультации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты провели более 2 млн телемедицинских консультаций в Подмосковье за прошлый год, чаще всего они проводились по итогам диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Онлайн-сервисы прочно входят в жизнь современного человека, это касается и медицинской сферы. Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию со специалистом в любом удобном месте - достаточно иметь подключение к интернету. В Подмосковье можно онлайн проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. За прошлый год было проведено свыше 2,2 млн телемедицинских консультаций", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что чаще всего телемедицинские консультации в прошлом году проводились по итогам прохождения диспансеризации, для продления электронного рецепта на льготные лекарственные препараты, а также с целью повторной консультации по итогам пройденного лечения, сдачи анализов.

Получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться на нее можно через портал "Здравоохранение", по телефону 122 или на приеме у лечащего врача, добавили в пресс-службе.