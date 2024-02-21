В Магнитогорске прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

По закону, предприятия города должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Слабый ветер прогнозируют в Магнитогорске, где расположен металлургический комбинат. Такие метеоусловия будут способствовать накоплению в атмосфере выбросов, следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. С 18:00 (16:00 мск) 21 февраля до 19:00 (17:00 мск) 22 февраля в Магнитогорске отдельным предприятиям объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени", - говорится в материалах.

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.